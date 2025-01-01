Attack of the Unknown - Earth Invasion
104 Min.Ab 16
Nach einem massiven Shoot-Out verhaften Agent Vernon und sein erfahrenes SWAT-Team den berühmten Mafia-Boss Hades. Als sie kurze Zeit später dessen Transport in ein neues Gefängnis überwachen, bricht die gesamte Kommunikation zusammen. Los Angeles wird von Aliens angegriffen! Nun muss sich Vernon und sein Team mit den Kriminellen zusammenschließen, um gegen die bluthungrigen Aliens anzukämpfen.
Genre:Science Fiction, Horror, Thriller, Action
Altersfreigabe:
16
