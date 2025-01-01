Auch Zwerge haben klein angefangen
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Auch Zwerge haben klein angefangen
Kontroverses Drama von Werner Herzog: Die kleinwüchsigen Bewohner eines Erziehungsheims leiden unter den strengen Strukturen der Einrichtung und der Führung ihres Direktors. Als dieser mit den meisten anderen Insassen auf einem Ausflug ist, revoltieren die Zurückgelassenen. Ihre Wut gegen das System äußert sich in Gewaltbereitschaft und Zerstörungswahn.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1970
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH