Audi RS 3 Facelift was soll das?! | NULL Upgrade-PS aber teurer?!

Audi RS 3 Facelift: Mehr Fahrspaß, aber ohne PS-Boost? Keine Sorge! Der 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo bleibt mit 400 PS richtig stark. In nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und einer Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h macht der RS trotzdem ordentlich Laune! Fahrdynamisch hat der neue RS 3 mit dem normalen Audi A3 mittlerweile kaum noch etwas gemein – hier geht’s richtig zur Sache! Wir testen, was die besten Neuerungen sind und wie viel Spaß er wirklich macht, natürlich auf der Autobahn! Aber sind die 90.000 Euro für den Audi RS 3 damit gerechtfertigt?
