Audi RS5 mit 100.000 km | Gebrauchtwagen-Falle oder Schnäppchen?
47 Min.Ab 12
Der Audi RS5 von 2013 ist ein echter Klassiker mit ordentlich Power! Der V8-Motor bringt satte 450 PS auf die Straße und hat definitiv noch den „Wow“-Faktor. Heute schauen wir uns aber keinen nagelneuen RS5 an, sondern einen gebrauchten mit rund 113.000 km auf'm Tacho. Also ab zur Probefahrt! Auf Autobahn und Hausstrecke wird getestet, ob dieser gebrauchte Kraftprotz immer noch überzeugt – oder ob er mehr Risiko als Schnäppchen ist.
12