Audi, WIE KONNTE DAS PASSIEREN?! | Der erste Audi S5 Avant
63 Min.Ab 12
63 Min.Ab 12
Audi, WIE KONNTE DAS PASSIEREN?! | Der erste Audi S5 Avant
Was geht ab mit diesem Audi? Der erste Audi S5 Avant ist wirklich der ultimative Chef-Reisewagen. Für schlappe 80.150 € bekommt man 367 PS und eine 0-100 km/h Beschleunigung in 4,5 Sekunden. Das sind ganze 15.000 € mehr als der S4 Avant kostet – also, die Frage ist: Lohnt sich das wirklich? Wir haben den S5 auf Herz und Nieren getestet: in Mendig, auf der Landstraße, der Autobahn und sogar in der Stadt. Und als ob das nicht schon genug wäre, haben wir den Audi im Schnee getestet – was eigentlich gar nicht geplant war… Aber eines kann ich euch schon verraten: Auf der Autobahn hatte ich eine Enttäuschung, die ich so bei einem Audi noch nie erlebt habe…
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12