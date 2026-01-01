Auf den Spuren der Bibel: Mythen, Wissenschaft und verborgene Wahrheiten
201 Min.Ab 12
201 Min.Ab 12
Auf den Spuren der Bibel: Mythen, Wissenschaft und verborgene Wahrheiten
Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71