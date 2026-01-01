Auf den Spuren unserer Vorfahren | Überlebensstrategien der Neandertaler
Auf den Spuren unserer Vorfahren | Überlebensstrategien der Neandertaler
Im ersten Teil von "Neanderthal Apocalypse" wird untersucht, wie die physischen Eigenschaften und Jagdtechniken der Neandertaler zu ihrem Untergang beigetragen haben könnten. Anthropologen von Princeton und der Universität von Wisconsin vergleichen die Körperbauweisen des stämmigen Neandertalers und des schlanken modernen Menschen, um herauszufinden, welche Rolle die Muskelmasse beim Überleben der harten Wintermonate spielt. Anschließend werden professionelle Waffenexperten begleitet, während sie versuchen herauszufinden, welche Jagdmethode effektiver ist: der Stoß- oder der Wurfspeer. Die Experten analysieren auch die Werkzeuge und Waffen, die von beiden Gruppen verwendet wurden, und untersuchen, wie diese die Jagd- und Überlebensstrategien beeinflusst haben könnten. Außerdem diskutieren sie mögliche Umweltfaktoren, die zum Niedergang der Neandertaler beigetragen haben könnten, wie zum Beispiel klimatische Veränderungen oder das Aufkommen des modernen Menschen. Schließlich werfen sie einen Blick auf archäologische Funde und geben Einblicke in die neuesten Erkenntnisse zur Kultur der Neandertaler und ihrem Schicksal.