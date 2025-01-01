Auf der Couch in Tunis
88 Min.Ab 6
Auf der Couch in Tunis
Die Psycholanalytikerin Selma flüchtet während der Revolution in Tunesien nach Frankreich. Zurück in ihrer Heimatstadt Tunis, eröffnet sie eine Praxis für Psychoanalyse. Die ersten Patientinnen und Patienten finden sich schnell, sodass sich Selmas Behandlungszimmer bald als Fenster in die Gesellschaft entpuppt, das auf eine Gesellschaft voller Kontraste und Widersprüche blickt, mit Weltbildern, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Genre:Comedy
