Auf der Flucht | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Auf der Flucht | True Crime Doku
Am frühen Morgen des 20. Septembers 1990 wirft ein Fischer in Kalifornien seine Angel aus und macht kurz darauf eine grauenhafte Entdeckung, als er einen großen Plastiksack mit menschlichen Leichenteilen aus dem Wasser zieht. Sechs Monate später wird der Mordverdächtige, Danny Ray Horning, bei einem Banküberfall gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch als er im Mai 1992 aus dem Gefängnis entkommt, beginnt für das FBI auf die größte Fahndung in der Geschichte Arizonas. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16