Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil
102 Min.Ab 12
Nach ihrer sechsmonatigen Kreuzfahrt hat sich Jacks und Joans Verhältnis deutlich abgekühlt. Joan zögert deshalb nicht, das Angebot des arabischen Machthabers Omar anzunehmen und dessen Biografie zu schreiben. Sie folgt ihm in seine Wüstenstadt. Als Jack erfährt, dass der machtlüsterne Omar mit Hilfe des "Juwels" die Kontrolle über den Orient erlangen will, macht er sich zusammen mit dem Ganoven Ralph auf die Suche nach dem wertvollen Stein und findet dabei zu Joan zurück.
Genre:Abenteuer, Action, Romanze
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
