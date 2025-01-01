Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf die harte Tour

107 Min.Ab 16
Um sich auf seine nächste Rolle optimal vorzubereiten, hat es sich Action-Star Nick Lang in den Kopf gesetzt, einen realen Cop bei der Arbeit zu begleiten. Die Wahl fällt auf John Moss - der knallharte Detective soll für den Hollywood-Liebling das Kindermädchen spielen. Der Ärger lässt nicht lange auf sich warten: Der Schauspieler kommt Moss ausgerechnet bei der Verhaftung eines Serienmörders in die Quere. Dann mischt sich Nick auch noch in Moss' Privatleben ein ...

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 1990
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH