Auf eigene Faust
Auf eigene Faust
Ben Brigade (Randolph Scott), einst Sheriff, ist ein schweigsamer Kopfgeldjäger, der den jungen Mörder Billy John gefasst hat und ihn nach Santa Cruz überführen will. Doch die Reise durch das gefährliche Grenzland bleibt nicht unbemerkt: Wilde Comanchen und Billys Bruder Frank (Lee Van Cleef), der Mörder von Brigades Frau, sind ihnen dicht auf den Fersen. Brigade verfolgt jedoch ein weit größeres Ziel als nur die Auslieferung seines Gefangenen – er will Rache. Unterwegs stößt er auf die beiden Banditen Sam und Whit, die vorgeben, ihn unterstützen zu wollen. In Wahrheit planen sie jedoch, Billy John selbst abzuliefern, um dafür Amnestie zu erhalten. Misstrauen, eigennützige Motive und unausgesprochene Allianzen bestimmen fortan die Dynamik der Gruppe. Während die Bedrohung durch Comanchen wächst und Frank näher rückt, entfaltet sich ein spannungsgeladenes, klassisches Westernduell, in dem Brigade entschlossen ist, sich seiner Vergangenheit zu stellen und Gerechtigkeit auf seine Weise herzustellen.