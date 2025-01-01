Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story

sixx88 Min.Ab 12
sixx
Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story

Die Dokumentation begleitet Richard Williams, den Vater von Venus und Serena Williams, bei seinem Traum vom großen Tenniserfolg. Er setzt sich gegen alle Kritiker durch und beweist, dass Fleiß und Ehrgeiz seine Töchter an die Spitze der Tennisweltrangliste führen können. In Interviews berichtet er vom steinigen Weg der beiden Mädchen, der sich am Ende jedoch bezahlt machen sollte.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Fremantle Media Enterprises Ltd.