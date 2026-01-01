Auf große Barsche im See
21 Min.Ab 12
21 Min.Ab 12
Auf große Barsche im See
Raubfisch-Angeln: Der Raubfisch-Spezialist Gunnar Schade und sein Angelkumpel haben es diesmal auf große Barsche abgesehen, die sie einem kleinen unscheinbaren See in Mecklenburg-Vorpommern entlocken wollen. Das Problem, vor dem die beiden Angler stehen ist die Tatsache, dass die Barsche überall sein können. Also nicht nur am Grund, sondern auch im Mittelwasser und nahe der Oberfläche. Doch Gunnar und Eric haben neben viel Erfahrung auch einen wahren Riecher für große Barsche. In diesem Film zeigen sie, wie sie beim Barschangeln vorgehen und was ihnen dabei sonst noch alles an den Haken geht.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba