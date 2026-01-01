Auf Schrott-Tour durch den Pott: Unterwegs mit Müllsammlerinnen im Ruhrgebiet
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Auf Schrott-Tour durch den Pott: Unterwegs mit Müllsammlerinnen im Ruhrgebiet
Ausnahmen sind Sabine und Ute Stimmer in jeder Hinsicht: die beiden haben als erstes lesbisches Paar in der Region geheiratet. Und sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt in einer reinen Männerdomäne: als Schrott-Sammlerinnen. Bislang lief das Geschäft ganz gut – doch mit der Wirtschaftskrise sind auch die Altmetallpreise in den Keller gegangen. Rackern für eine Handvoll Schrott-Euro – und dabei müssen Sabine und Ute gerade jetzt dringend ihr Häuschen in Gelsenkirchen sanieren. Focus TV begleitet die beiden Müll-Entsorgerinnen 2009 auf ihrer „Tour de Schrott“ durch den Pott.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71