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Auf Silbersuche in Seeland. Meerforellenangeln auf Moen

Auf Silbersuche in Seeland. Meerforellenangeln auf Moen

12 Min.Ab 12
Just Fishing12 Min.Ab 12
Just Fishing
Auf Silbersuche in Seeland. Meerforellenangeln auf Moen

Auf Silbersuche in Seeland. Meerforellenangeln auf Moen

Die dänische Insel Moen ist wohl das, was man unter Meerforellenanglern als echte Perle bezeichnet. Regelmäßig werden hier vor traumhafter Kulisse große Fische gefangen. Logisch, dass das bissclips.tv-Team dieser Insel einen Besuch abstatten musste. Erfahrt alles über Stellen, Taktik und Tackle.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2014
Altersfreigabe:
12