Auf Silbersuche in Seeland. Meerforellenangeln auf Moen
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Auf Silbersuche in Seeland. Meerforellenangeln auf Moen
Die dänische Insel Moen ist wohl das, was man unter Meerforellenanglern als echte Perle bezeichnet. Regelmäßig werden hier vor traumhafter Kulisse große Fische gefangen. Logisch, dass das bissclips.tv-Team dieser Insel einen Besuch abstatten musste. Erfahrt alles über Stellen, Taktik und Tackle.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12