Auf Tour in München: So hat Eckart Witzigmann die Gastronomie geprägt
Er gilt als Jahrhundertkoch - so jedenfalls der Titel, dem ihm ein bekanntes Gourmet-Magazin Mitte der Neunziger verlieh. Eine Ehre, die sonst nur drei anderen Meisterköchen - unter ihren Paul Bocuse - zuteil wurde. Der gebürtige Vorarlberger Eckart Witzigmann, mittlerweile 80 Jahre alt, gilt als einer der besten und kreativsten Köche Deutschlands und ist auch heute noch, nach seiner aktiven Karriere, gefragt, wenn es um Kulinarik und gutes Essen geht. Schließlich hat er in seinem Leben zahlreiche Sterne erkocht und Restaurants wie das "Aubergine" oder das "Tantris" in München zu Kult-Küchen gemacht. Focus TV hat Eckart Witzigmann einen Tag lang durch sein kulinarisches München begleitet und dabei Stationen seiner Karriere und langjährige Wegbegleiter besucht.