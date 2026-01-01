Augen der Angst
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Augen der Angst
Packender Thriller mit Karlheinz Böhm: Seit ihn sein Vater in Kindheitstagen mit fragwürdigen Experimenten quälte, pflegt Kameraassistent Mark Lewis eine ungewöhnliche Obsession: Er tötet Frauen und filmt dabei ihre Todesangst. Sein Leben ändert sich, als er Helen kennenlernt, die seine Leidenschaft für Film teilt. Doch Marks Drang, auch Helen zu filmen und ihr etwas anzutun, wächst unaufhaltsam ...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:GB, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH