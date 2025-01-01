Auschwitz - Out of the Ashes
109 Min.Ab 16
109 Min.Ab 16
Auschwitz - Out of the Ashes
Gisella Perl ist eine ungarisch-jüdische Ärztin, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in das Vernichtungslager Auschwitz geschickt wird, aber überlebt. Jahrzehnte später will sie die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen, wird jedoch beschuldigt, mit den Nazis kollaboriert zu haben. Über sie zu richten haben drei Beamte der Einwanderungsbehörde. Gisella stellt sich dieser Art Tribunal, wohlwissend, dass sie nichts falsch gemacht hat, und dennoch dafür büßen muss …
Genre:Dokudrama
Produktion:GB, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH