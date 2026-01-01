Ausnahmesituation in der Klinik: Ein Klinikumzug, bei dem jede Sekunde zählt
Ausnahmesituation in der Klinik: Ein Klinikumzug, bei dem jede Sekunde zählt
Sechs Jahre wurde gebaut, jetzt ist es fertig: Münchens neuestes Krankenhaus. 112 Millionen Euro hat die neue Universitätsklinik in der Innenstadt gekostet, die nun unter einem Dach gleich drei Kliniken aus alten Nachbargebäuden beherbergen soll: Die Frauenklinik, die Poliklinik für Innere Medizin und die Chirurgie. Damit auf den 12.000 Quadratmetern im neuen Medizin-Campus alles an seinen Platz kommt, ist eine logistische Meisterleistung nötig. Focus TV hat den Umzug von Menschen und Material in den besonders kritischen Momenten begleitet, wenn Station um Station verlegt wird, zugleich aber die Notversorgung für Kranke und Verletzte weiter rund um die Uhr störungsfrei funktionieren muss. Denn Leben und Gesundheit der Patienten gehen vor. Wie werden sie den schwierigen Transport überstehen? Unterstützt von Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen Ärzte und Pfleger hochkonzentriert arbeiten, damit auf der Intensivstation die künstliche Beatmung von Schwerstkranken und Frühgeborenen lückenlos von statten geht. Aber ist so etwas zwischen Umzugskartons überhaupt möglich, und werden bei dem Stress alle die Nerven behalten? Die Focus TV Reportage über den Umzug in eine neue Klinik.