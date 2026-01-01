Ausnahmezustand in Klinik: Der große Klinikumzug neben Not-OPs!
51 Min.Ab 12
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Ausnahmezustand in Klinik: Der große Klinikumzug neben Not-OPs!
Das Klinikum Bremen-Mitte wird seit 170 Jahren erweitert, abgerissen und renoviert. Nach acht Jahren Bauzeit ist ein riesiger Klinikneubau fertig. 818 Betten auf 16 Stationen sind bezugsfertig. Jetzt muss Abteilung für Abteilung umziehen. Focus TV hat den Umzug exklusiv im heikelsten Moment begleitet: bei der Verlegung der Intensivpatienten. Plötzlich ist Ausnahmezustand angesagt. Eine Not-OP bringt Ärzte an ihre Grenzen. Die Focus TV Reportage über einen Krankenhaus-Umzug der Superlative.
Genre:Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71