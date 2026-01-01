Außergewöhnlich selten: Der weiße Löwe | Tier Doku
54 Min.Ab 12
54 Min.Ab 12
Außergewöhnlich selten: Der weiße Löwe | Tier Doku
Löwen mit einem Fell, so weiß wie Schnee: Das Timbavati Naturreservat in Südafrika birgt einen Schatz, der nirgendwo sonst in der Wildnis zu finden ist. Im Mai 2009 erblickten zwei dieser außergewöhnlich seltenen Tiere das Licht der Welt. Abonniere unseren Channel, um kein Video mehr zu verpassen: https://bit.ly/3pgYrPp Mehr von Terra Mater produzierte Dokus findest du auf dem Terra Mater YouTube-Channel: https://www.youtube.com/@UCK2Dxvy9H1NojirvaxnEnqw Beide Löwenbabys sind weiblich. Schwestern, die in freier Wildbahn mit weißem Fell geboren wurden und sich nun den Herausforderungen der Wildnis stellen müssen.
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71