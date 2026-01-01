Austreibung eines Poltergeist: Paranormalen Ereignissen auf der Spur
Austreibung eines Poltergeist: Paranormalen Ereignissen auf der Spur
Motorräder, Parties, Alkohol und jede Menge Freunde, deren Leben sich auch nur darum dreht. Alexander Golandsky hat keine abgeschlossene Ausbildung und auch keinen rechten Plan von seiner Zukunft. Doch dann kommen auf einmal Freunde aus der Clique ums Leben und Alexander hat eine Erleuchtung - eine esoterische Erleuchtung. Heute, viele Jahre später, hat er zwar immer noch keinen Berufsabschluss, dafür aber jede Menge Berufungen: als Handleser, Voodoomeister, spiritueller Heiler und vieles mehr. In seinem oberfränkischen Heimatstädtchen ist er bekannt wie ein bunter Hund, kein Wunder, dass eine Frau, die glaubt, in ihrem gemieteten Haus treibe ein Poltergeist sein Unwesen, den „Meister“ um Hilfe bittet. Focus TV 2011 über einen restlos von sich selbst überzeugten Mann in nebulöser Mission.