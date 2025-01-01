Autobahn-Raser und E-Scooter Rowdies: raues Klima auf Deutschlands Straßen
Wem gehören Deutschlands Straßen? Seit ein paar Monaten werden die massenhaft ausschwärmenden E-Scooter für viele zum Risiko. Auch die Autobahn-Raser und Falschparker sorgen in der Gesellschaft für Unruhen. Focus TV hat sich in Berlin und Hamburg auf Streife begeben um zu erfahren: es herrscht raues Klima auf Deutschlands Straßen. Die Focus TV Reportage über Autobahn-Raser, E-Scooter Rowdies und den selbsternannten Park-Sheriff Andreas Schmiede, der als Privatmann Falschparker verpfeift.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
