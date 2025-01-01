Autodiebstähle, Entführungen und Mord | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
Autodiebstähle, Entführungen und Mord | True Crime Doku
Zwei Schwerverbrecher flüchten aus einem Transporter zu ihrer Gerichtsverhandlung durch die ganze USA. Autodiebstähle, Entführungen und Mord - das FBI arbeitet unter Hochdruck, um weitere Opfer zu vermeiden. Doch Ausbruchskünstler Roger Dale Yeardon schafft es immer wieder, den Beamten zu entkommen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
