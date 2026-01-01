Autos, Drogen, Sex: Die Blutspur zweier Brüder | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Autos, Drogen, Sex: Die Blutspur zweier Brüder | True Crime Doku
1997 begeben sich Jamie McMahan und Christopher Kauffman in Iowa auf eine Verbrechensserie mit Raub, Entführung und Mord; dann verschwinden sie und keiner weiß wohin. Die Fahndung nach den beiden Mördern führt die FBI-Agenten auf eine Verfolgungsjagd durch sechs Staaten. Dabei zählt jede Minute, denn die beiden Stiefbrüder sind bewaffnet und ihre Absichten beinhalten eine spaßige Zeit mit Geld, Drogen und Prostituierten… "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71