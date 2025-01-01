Autos unterm Hammer: Schnäppchenjagd im Auktionshaus!
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Autos unterm Hammer: Schnäppchenjagd im Auktionshaus!
Bei Autoversteigerungen kommen diverse Fahrzeuge unter den Hammer. Vom Gebrauchtwagen für 300 Euro bis zum raren Oldtimer für mehrere hunderttausend Euro. Doch wer macht tatsächlich ein Schnäppchen und wer geht mit einem Fehlkauf nach Hause? Ob Kfz-Pfandhaus-Auktion, Behördenfahrzeugversteigerung oder Oldtimer-Auktion - Focus TV hat Schnäppchenjäger auf Auto-Auktionen in Düsseldorf, Krefeld und Frankfurt am Main begleitet. Die Focus TV Reportage über Gebrauchtwagen unterm Hammer.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71