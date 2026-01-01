Avengement
87 Min.Ab 18
87 Min.Ab 18
Avengement
Cain Burgess war kein Killer – bis ihn Verrat ins härteste Gefängnis Londons brachte. Dort wurde er geformt: durch Faustkämpfe, Blut und gnadenlose Gewalt. Als er entkommt, ist er nicht mehr derselbe. Jetzt ist Cain auf Rache aus. Mit Narben im Gesicht und Wut im Herzen kehrt er zurück in die Unterwelt, um seinen Bruder und dessen Gang zur Rechenschaft zu ziehen. In einem Pub voller Feinde entfesselt er einen brutalen Showdown – kompromisslos, explosiv und tödlich.
Genre:Action
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH