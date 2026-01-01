Baader
130 Min.Ab 12
130 Min.Ab 12
Baader
Die BRD zwischen 1967 und 1972: Gangster, Autofreak, Frauenheld - der Terrorist Andreas Baader (Frank Giering) inszeniert sein kurzes Leben wie einen gigantischen Kinofilm. Mit ihm und seiner Geliebten Gudrun Ensslin (Laura Tonke) in den Hauptrollen. Er lebt wild und gefährlich. Die lässige Souveränität, mit der er Autos knackt, Rauschgift konsumiert, Banken ausraubt und Bomben baut, fasziniert intellektuelle Mitstreiter wie die Journalistin Ulrike Meinhof (Birge Schade) und den Juristen Kurt Wagner. Als 'Rote Armee Fraktion' sagen sie dem Staat den Kampf an. Doch bald gerät Baader in das Fadenkreuz von BKA-Chef Kurt Krone...
Genre:Historisches Drama, Biografie
Produktion:DE, GB, 2002
Altersfreigabe:
12
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