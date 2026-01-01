Baby
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
Baby
Eine drogenabhängige Frau bringt ein Kind zur Welt. Da sie sich in einer psychischen Krise befindet, kann sie sich nicht um das Kind kümmern. Daher verkauft sie das Baby an eine zwielichtige Frau, die mit Kinderhandel in Verbindung gebracht wird. Schon bald bereut die junge Frau ihre Entscheidung. Sie nimmt allen Mut zusammen und bricht in das Haus der Käuferin ein. Nachdem sie sich unerkannt an den Bewohnern vorbeigeschlichen hat, trifft sie auf Dinge, die sie nie für möglich gehalten hat.
Genre:Drama, Thriller, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Falcom