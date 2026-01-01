Baby in Gefahr
Baby in Gefahr
Baby in Gefahr! Wenn Eltern Hilfe brauchen. Jede Woche sterben in Deutschland im Schnitt drei Kinder durch Gewalt oder Vernachlässigung. Vor allem die Zahl getöteter und ausgesetzter Babys ist in Deutschland im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. 16 Neugeborene sind 2011 in Deutschland tot aufgefunden worden. Neun ausgesetzte Neugeborene wurden lebend entdeckt. Erschreckende Zahlen, die das Kinderhilfswerke terre des hommes veröffentlich hat. Und die vor allem eines belegen: Wenn frisch gebackene Eltern überfordert sind, Alkohol- oder Drogenprobleme haben, psychisch krank oder selbst noch minderjährig sind, benötigen sie gezielte Unterstützung. Denn nicht selten sind dann Gesundheit und Wohlergehen der Neugeborenen ernsthaft gefährdet.Für die Jugendämter eine heikle Situation. Immer wieder stehen die Betreuer vor der Frage: Kann das Kind bei seinen Eltern bleiben oder muss es in eine Pflegefamilie vermittelt werden? Egal wie sie entscheiden – die Folgen sind schwer und weitreichend. Die Focus TV Reportage zeigt am Beispiel des Mutter-Vater-Kind-Hauses im sozialen Brennpunkt Bochum-Wattenscheid, wie eine solche Einrichtung funktioniert, warum diese so wichtig sind und wie schwer es ist, aus völlig hilflosen und überforderten Vätern und Müttern verantwortungsbewusste Eltern zu machen.