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Babylon - Rausch der Ekstase

Babylon - Rausch der Ekstase

182 Min.Ab 16
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Babylon - Rausch der Ekstase

Preisgekröntes Meisterwerk von Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle mit Brad Pitt und Margot Robbie: Ende der 1920er Jahre hält der Ton Einzug in die Filmwelt und löst das Genre des Stummfilms langsam ab. Dieser Umbruch bringt viele Veränderungen mit sich - und so bangen die alten Hasen der Branche bald um ihre Karriere: so auch der erfolgsverwöhnte Schauspieler Jack Conrad. Nellie LaRoy hingegen will mithilfe ihres Freundes Manny in Hollywood endlich Fuß fassen.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.