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Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die

112 Min.Ab 16
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Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die

Die "Bad Boys" Will Smith und Martin Lawrence sind zum vierten Mal im Einsatz auf der großen Leinwand: Als ihr verstorbener Captain posthum der Korruption bezichtigt wird, setzen Mike Lowrey und Marcus Burnett alles daran, dessen Ehre zu rehabilitieren. Die Ermittlungen führen jedoch in ein gefährliches Netz aus Verrat und organisiertem Verbrechen ...

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.