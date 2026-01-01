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Bad Teacher

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89 Min.Ab 12
Kabel Eins89 Min.Ab 12
Kabel Eins
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Elizabeth ist meist unmotiviert, verkatert und zugedröhnt - und für ihren Beruf als Lehrerin völlig ungeeignet. Am liebsten würde sie den Job an den Nagel hängen, doch ihr exzessiver Lebensstil muss finanziert werden. Kein Wunder, dass Elizabeth auf der Suche nach einem reichen Mann ist. Da kommt ihr der neue Vertretungslehrer Scott, der Erbe einer berühmten Uhren-Dynastie, gerade recht. Blöd nur, dass Kollegin Amy auch ein Auge auf den attraktiven Junggesellen geworfen hat.

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN