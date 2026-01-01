Badges of Fury
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Badges of Fury
Als einige Freunde der Schauspielerin Liu Jinshui auf mysteriöse Weise ermordet werden, beginnen Hauptkommissarin Angela (Michelle Chen) und ihre Kollegen Huang Feihong (Jet Li) und Wang Bu'er (Zhang Wen) in dem Fall zu ermitteln. Eine Hauptverdächtige ist schnell ausgemacht: Liu Jin Shuis betörende Halbschwester Dai Yiyi (Yan Liu). Nicht nur, dass sie die Opfer vorher Liu Jinshui ausgespannt hat, sie hat ihnen auch noch Lebensversicherungen angedreht, bei denen sie die Begünstigte ist. Wang Bu'er spielt den Lockvogel und geht zum Schein eine Verlobung mit Lui Jin Shu ein. Und tatsächlich gerät auch er bald in das tödliche Fadenkreuz des Killers. Doch ist tatsächlich alles so wie es scheint?
Genre:Action, Comedy, Krimi-Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:CN, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH