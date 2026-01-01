"Bald bin ich tot" - Doku: Todesstrafe in den USA
"Bald bin ich tot" - Doku: Todesstrafe in den USA
Wie ist es auf den eigenen Tod zu warten? Werner Herzog interviewt im Todestrakt in Texas Douglas Feldman, der in einer Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet. Am 24. August 1998 fuhr der 40-jährige Douglas Feldman mit seiner Harley-Davidson durch das texanische Plano, als ein Sattelzug ihn überholte und knapp vor ihm einscherte. Daraufhin zog Feldman eine Pistole und feuerte mehrere tödliche Schüsse auf den Fahrer ab. Eine halbe Stunde später erschoss er in einer Tankstelle einen zweiten LKW-Fahrer. Später konnten die Ermittler kein Tatmotiv feststellen. Feldman sagte aus, der erste Lastzug sei ihm so nahe gekommen, dass er Angst bekam und wütend wurde. Douglas Feldman wurde zum Tode verurteilt und am 31 Juli 2013 durch die Giftspritze hingerichtet. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.