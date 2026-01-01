Barbaras Baby - Omen III
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
Barbaras Baby - Omen III
Damien Thorn, der inzwischen erwachsen gewordene Spross des Satans, leitet ein weltweites Industrie-Imperium. Weil Damien davon überzeugt ist, dass die Wiedergeburt Christi in England stattfinden werde, versucht er mit allen Mitteln, Botschafter in London zu werden. Dort lässt er alle Knaben, die an einem bestimmten Tag geboren wurden, töten. Doch dann stellen sich sieben unerschrockene italienische Mönche dem Antichristen mit einem heiligen Dolch entgegen.
Genre:Horror
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Film Corporation