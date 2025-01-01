Barbecue - Fleischliches in Perfektion
30 Min.Ab 6
30 Min.Ab 6
Barbecue - Fleischliches in Perfektion
Barbecue, kurz BBQ, erobert die Welt. Mit Grillieren hat das wenig zu tun. Hier wird mit heisser Luft und gepflegtem Rauchgeschmack im Smoker gearbeitet, oft über zwölf und mehr Stunden. Zum Sport für Betuchte und Passionierte geworden, wird BBQ denn auch weniger im eigenen Garten betrieben als vielmehr wettkampfmässig und straff geregelt.
Genre:Spezial, Kochen
Produktion:ch, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV