Barfuß bis zum Hals

95 Min.Ab 12
SAT.195 Min.Ab 12
SAT.1
Barfuß bis zum Hals

Der 17-jährige Jakob findet seine Eltern peinlich, denn die leiten ein Nudistendorf. Sabine und Helmut sehen das ganz anders: Für sie ist Nacktsein das Natürlichste der Welt. Gemeinsam mit Tochter Rosa leben sie im tiefsten Brandenburg, auf dem Gelände des "Sportverein zur Freiheit", Deutschlands ältestem FKK-Verein. Dieses von allen Kleidern befreite Leben wird von einem Tag auf den anderen bedroht: Der Textilunternehmer Dieter Lohe hat das Grundstück gekauft ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Janus Film GmbH