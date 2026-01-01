Bastille Day
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Bastille Day
Der Taschendieb Michael Mason (Richard Madden) klaut unwissentlich einen Sprengsatz, der in Paris detoniert. Mehrere Menschen sterben. Der CIA-Agent Sean Briar (Idris Elba) soll den Terrorverdächtigen dingfest machen. Auch eine rätselhafte junge Frau namens Zoe (Charlotte Le Bon) ist in den Fall verstrickt. Bei seinen Ermittlungen findet Briar heraus, dass korrupte Cops hinter der Verschwörung stecken. Die provozierten Unruhen in der Stadt dienen dabei nur als Ablenkungsmanöver für einen ganz anderen Coup. - Für seine Hauptrolle in der Krimiserie „Luther“ wurde Idris Elba mit dem Golden Globe ausgezeichnet.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.