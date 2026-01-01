Bauern in der Krise: Wie Landwirte um ihre Existenz kämpfen
Bauern in der Krise: Wie Landwirte um ihre Existenz kämpfen
Deutschlands Landwirte stecken in der Krise. Allein in den letzten zehn Jahren haben bundesweit 30.000 Milchviehbetriebe dicht gemacht, in den vergangenen zwölf Monaten waren es weitere 2600. Focus TV hat deshalb quer durch die Republik vier Familienbetriebe besucht, um dem Höfesterben auf den Grund zu gehen. Wie können die Bauern noch überleben angesichts niedriger Preise für Milch und Fleisch und strengeren Umweltauflagen, wenn die Kosten für Futter und Energie explodieren? Was könnte aus der Krise führen? In Nordhessen begannen die Geschwister Kelmendi im vergangenen Jahr, ihren Hof auf Öko-Landwirtschaft umzustellen. Rund 120.000 Euro haben sie bisher in den Umbau gesteckt. Aber können sie mit Biomilch wirklich bessere Preise erzielen und mehr verkaufen? Auch Schweinezüchter Jens Petersen investiert, in Strohhaltung und in Ställe mit Auslauf für mehr Tierwohl. Billigfleisch soll bei vielen Discountern bald aus den Regalen verschwinden. Doch ob das den deutschen Bauern hilft? Die Reporter besuchen außerdem die 28-jährige Katharina Leyschulte, die im Münsterland den Hof ihrer Eltern mit 300 Kühen und Kälbern übernehmen wird, zeigt alternative Konzepte eines Hofguts in Mecklenburg-Vorpommern und ist zu Gast auf einer Vieh-Auktion in Osnabrück.