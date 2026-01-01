Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beamter entführt: Die Suche nach Richard Latham | True Crime Doku

50 Min.
FBI Files Deutschland
50 Min.
FBI Files Deutschland
Im Januar 1984 verschwindet ein US-Zollbeamter von seinem Posten in der Nähe des texanischen Grenzübergangs, was die örtliche Polizei veranlasst, nach vier lateinamerikanischen Verdächtigen zu suchen, die einen Pontiac Grand Prix fahren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.

