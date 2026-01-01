Bear vs. Sharks - Ausgesetzt im Bermuda-Dreieck
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Bear vs. Sharks - Ausgesetzt im Bermuda-Dreieck
Survival-Experte und Abenteurer Bear Grylls kennt sich mit Extremsituationen aus. Nun reist er zum Bermuda-Dreieck, um Haie in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben. Dafür bringt er die Raubtiere zunächst in einen Fressrausch und springt anschließend ins Wasser.
Genre:Spezial, Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH