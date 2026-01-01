Vor TV
Beast - Jäger ohne Gnade
90 Min.Ab 16
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Beast - Jäger ohne Gnade
Nate lädt seine Töchter Norah und Meredith auf eine gemeinsame Safari nach Südafrika ein. Er hofft so, seiner verstorbenen Frau noch einmal nah sein zu können. Doch die Reise nimmt ein jähes Ende, als ein wild gewordener Löwe plötzlich auf die Familie losgeht. Auf der Flucht vor dem Raubtier geraten Nate und die beiden Mädchen zunehmend in Lebensgefahr.
Genre:Thriller, Abenteuer, Action, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH