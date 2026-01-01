Beavis und Butt-Head machen's in Amerika
78 Min.Ab 16
78 Min.Ab 16
Beavis und Butt-Head machen's in Amerika
Zwei große Leidenschaften verbinden Beavis und Butt-Head: Heavy Metal und Fernsehen! Doch eines Tages wird ihre heiß geliebte Glotze geklaut, und die Freunde starten zu einer wahren Odyssee auf der Suche nach einem neuen Fernseher. Auf einer langen Reise durch Amerika geraten sie in viele aufregende Abenteuer - bis die Polizei sie schließlich als meistgesuchte Verbrecher verfolgt. Aber letztlich werden beide doch noch zu "wahren Helden".
Genre:Animation, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.