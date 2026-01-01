Beckenrand Sheriff
110 Min.Ab 6
110 Min.Ab 6
Beckenrand Sheriff
Karl ist seit 30 Jahren Bademeister im Freibad von Grubberg. Als die Bürgermeisterin die in die Jahre gekommene Freizeiteinrichtung schließen möchte, setzt Karl alles daran, das Bad zu retten und seinen Job zu erhalten. Dafür muss er allerdings 600 Unterschriften sammeln. Unterstützung bekommt er dabei mehr oder weniger von seinem Auszubildenden Sali, der sich im Wasser erst zurechtfinden muss.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Licensing AG