Becks letzter Sommer

95 Min.Ab 12
Christian Ulmen als unzufriedener Lehrer, der seiner Musikkarriere nachjagt: Robert Beck geht auf die 40 zu, hat Beziehungsprobleme und hasst seinen Job. Er wollte vor geraumer Zeit als Musiker durchstarten, doch der große Erfolg bleibt aus. Als er zufällig bemerkt, dass sein Schüler Rauli ein enormes Gesangstalent ist, sieht er seine zweite Chance auf den langersehnten Durchbruch gekommen.
Genre:Musik, Comedy
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH