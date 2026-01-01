Bed Rest
Bed Rest
Nach einem schweren Sturz während der Schwangerschaft wird Julie Rivers von ihrem Arzt zu strikter Bettruhe verbannt – 55 Tage lang, ohne Ausnahme. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel ist sie gerade erst in ein altes, charmantes Haus gezogen, das ihnen einen Neuanfang schenken sollte. Statt Ruhe findet Julie jedoch Unheimliches: flüsternde Stimmen, unerklärliche Geräusche und die Erscheinung eines Kindes, das niemand außer ihr wahrzunehmen scheint. Während Daniel und die Hebamme Delmy überzeugt sind, dass Julies Isolation Halluzinationen auslöst, spürt Julie, dass etwas im Haus nicht stimmt – etwas, das mit ihrer traumatischen Vergangenheit und dem Verlust ihres ersten Kindes verknüpft ist. Je näher der Geburtstermin rückt, desto stärker verschwimmen Realität und Übernatürliches. Gefangen im Bett, ohne Ausweg und zunehmend verzweifelt, muss Julie herausfinden, ob ein dunkler Geist ihr ungeborenes Kind bedroht oder ob sie selbst an den Rand des Wahnsinns gerät.