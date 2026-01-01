Before We Go
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Before We Go
Nick (Evans) ist ein Straßenmusiker, der tagsüber in der Grand Central Station auftritt. Hier trifft er Brooke (Alice Eve), eine verheiratete Frau, die am Bahnhof festsitzt, da ihre Handtasche gestohlen wurde und sie den letzten Zug aus der Stadt verpasst hat. Die Beiden beginnen ihre Reise als Fremde, doch im Laufe der Nacht kommen sie sich näher, konfrontieren verflossene Beziehungen und Gegenwartsängste und nehmen ihr Leben in die eigene Hand.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH