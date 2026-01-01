Behind the Wall - Der Geisterturm
Behind the Wall - Der Geisterturm
Nach über zwanzig Jahren kehrt Katelyn Parks (Lindy Booth) in ihre düstere Vergangenheit zurück: Henderson Bay – einst ihr Zuhause, heute ein Ort voller Schatten. Der Leuchtturm, in dem sie als Kind lebte, birgt ein dunkles Geheimnis. Ihre Mutter wurde dort ermordet, ihr Vater verurteilt – doch die Wahrheit liegt tiefer. Ein Bauprojekt soll den Leuchtturm zur Touristenattraktion machen, doch Father Hendry (Lawrence Dane) warnt eindringlich: Manche Orte sind nicht für die Lebenden bestimmt. Als Katelyn beginnt, Nachforschungen anzustellen, erwacht etwas Altes, etwas Unheilvolles. Die Geister der Vergangenheit sind nicht vergessen – und sie wollen nicht ruhen.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, CA, 2007
